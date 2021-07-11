Роман Яремчук переходить у Бенфіку

Нападник збірної України Роман Яремчук змінить клубну прописку після Євро-2020. Футболіст покине бельгійський Гент.

Яремчук переїжджає у Португалію

Роман Яремчук погодився на переїзд у чемпіонат Португалії. 25-річний українець сподівається, що Гент і Бенфіка незабаром узгодять його трансфер.

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Бельгійський клуб хоче продати Яремчука за 25 мільйонів. Водночас Бенфіка прагне знизити ціну на забивного нападника.

Статистика Романа

У сезоні-2020/2021 Яремчук зіграв 43 матчі за Гент в усіх турнірах. У його активі 23 голи 8 результативних передач.

За даними порталу Transfermarkt, його контракт із клубом з Бельгії чинний до кінця червня 2025 року.

На Євро-2020 Яремчук виходив у всіх матчах за збірну України. Нападник забив два голи – по одному у ворота Нідерландів та Північної Македонії.