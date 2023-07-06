Під час літнього трансферного вікна Дніпро-1 підписав досвідченого голкіпера Романа Мисака. Останні пів року 31-річний футболіст грав у чемпіонаті Вірменії.

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Петраков переймався голкіпером збірної Вірменії

Проте затриматися у вірменському клубі Мисаку завадив колишній тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков. Річ у тім, що за місце у воротах Роман конкурував з Огненом Чанчаревичем – голкіпером збірної Вірменії. Український фахівець наполягав, щоб натуралізований серб мав постійну ігрову практику.

Мій конкурент – Огнен Чанчаревич був основним воротарем збірної Вірменії і витіснити його зі стартового складу було практично неможливо. До того ж, навіть після тих трьох поєдинків, коли я захищав ворота, керманичу Алашкерта телефонував головний тренер збірної Вірменії наш земляк Олександр Петраков з претензіями, чому не грав Чанчаревич, мовляв, йому потрібна ігрова практика,

– розповів Мисак.

Зазначимо, що Роман Мисак зіграв за вірменський клуб 3 матчі, у яких пропустив 2 голи. Натомість Чанчаревич захищає кольори Алашкерту з 2018 року. У сезоні 2022/23 він зіграв 33 матчі у чемпіонаті. За збірну Вірменії серб дебютував у червневих матчах відбору на Євро-2024. Тоді підопічні Петракова обіграли Вельс (4:2) та Латвію (2:1). Після 3 зіграних матчів Вірменія посідає друге місце в групі D, відстаючи від Туреччини на 3 пункти. Щоправда, турки зіграли на одну гру більше.