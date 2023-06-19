Вірменія – Латвія 2:1

Голи: Тікнізян, 35, Барсегян, 90+1 – Мкртчян, 67 (автогол)

Цього року екстренер збірної України Олександр Петраков очолив національну команду Вірменії. Колекти під його керівництвом провів вже третій матч відбору на Євро-2024, пише 24 канал.

До теми Усмішка залежить від ситуації в країні: Петраков, оточений гравцями з РФ, згадав про рідний край

У березні вірмени поступились вдома Туреччині (1:2), але вже у червні обіграла на виїзді прямого конкурента Вельс (4:2). У третій грі кавказці зустрілись із головним аутсайдером квартету Латвією.

Зустріч видалась складною для Вірменії. Перед перервою господарі вийшли вперед завдяки гравцю з чемпіонату Росії Наїру Тікнізяну. Підопічні Петракова домінували всю гру, але припустились помилки в середині другого тайму.

Читайте також Петраков відмовився відповідати на запитання про Україну: демонстративне відео

М'яч у свої ворота зрізав Мкртчян, що поставило перемогу Вірменії під загрозу. Тим не менше, "горці" знайшли можливість вирвати три очки. На першій компенсованій хвилині забив хавбек братиславського Слована Тигран Барсегян.

Відеоогляд матчу Вірменія – Латвія:

Таким чином, Вірменія набирає шість очок та закріплюється на другій позиції, у двох балах попереду Вельсу та Хорватії. Лідером квінтету є Туреччина, яка виграла три з чотирьох зустрічей у групі.