3 липня Олександрія повідомила про відхід свого 28-річного правого оборонця. Трансфер Дениса Мірошниченка обійшовся Дніпру-1 у 250 тисяч доларів.

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Підсилення лінії захисту

За даними Transfermarkt, захисник уклав контракт із дніпрянами до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, що Мірошниченко виступав з Олександрію із липня 2019-го року, коли перейшов із львівських Карпат. Тоді олександрійцям футболіст дістався абсолютно безкоштовно, адже перебрався у вигляді вільного агента.

За цей час правий захисник провів за Олександрію 99 матчів, у яких відзначився 5 голами та 4 асистами. Саме під час виступів за цей клуб отримав дебютний виклик у збірну України, але на поле так і не вийшов.

У своєму останньому сезоні за Олександрію захисник провів 29 поєдинків (4 м'ячі та 2 гольові передачі).

Футбольний клуб Олександрія вдячний Денису за роботу та побажав успіхів у новій команді.

Наразі Дніпро-1 не опублікував про даний перехід на своєму сайті та соцмережах.

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