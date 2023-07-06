Во время летнего трансферного окна Днепр-1 подписал опытного голкипера Романа Мысака. Последние полгода 31-летний футболист играл в чемпионате Армении.

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Петраков беспокоился за голкипера сборной Армении

Однако задержаться в армянском клубе Мысаку помешал бывший тренер "сине-желтых" Александр Петраков. Дело в том, что за место в воротах Роман конкурировал с Огненом Чанчаревичем – голкипером сборной Армении. Украинский специалист настаивал, чтобы натурализованный серб имел постоянную игровую практику.

Мой конкурент Огнен Чанчаревич был основным вратарем сборной Армении и вытеснить его со стартового состава было практически невозможно. К тому же, даже после тех трех поединков, когда я защищал ворота, наставнику Алашкерта звонил по телефону главный тренер сборной Армении наш земляк Александр Петраков с претензиями, почему не играл Чанчаревич, мол, ему нужна игровая практика,

– рассказал Мысак.

Отметим, что Роман Мысак сыграл за армянский клуб 3 матча, в которых пропустил 2 гола. Чанчаревич же защищает цвета Алашкерта с 2018 года. В сезоне 2022/23 он сыграл 33 матча в чемпионате. За сборную Армении серб дебютировал в июньских матчах отбора на Евро-2024. Тогда подопечные Петракова обыграли Уэльс (4:2) и Латвию (2:1). После 3 сыгранных матчей Армения занимает второе место в группе D, отставая от Турции на 3 пункта. Правда, турки сыграли на одну игру больше.