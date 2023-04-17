Переступивши власне "я": відома подальша доля Безуса в Омонії після його витівок

Гравець збірної України Роман Безус дізнався рішення кіпріотського колективу щодо свого майбутнього. Хавбек переосмислив свої дії.

Роман Безус повернеться до тренувань з Омонією. Українському півзахиснику вдалось заладити негаразди в кіпріотському клубі.

Варте уваги Більше принизивши себе: у Бельгії фанати закидали вболівальників суперника мертвими щурами

Вгамувавши емоції

Роман Безус був відсторонений від тренувань з Омонією, оскільки у нього виник конфлікт з неназваним одноклубником. Така поведінка погана впливала на мікроклімат в команді, тому українського півзахисника вирішили покарати та не дати йому можливості займатися улюбленою справою.

Проте усі заслуговують на другий шанс, тим більше, коли той хто провинився, усвідомив свою помилку. Роман Безус вирішив владнати суперечку з партнером по команді, аби від конфліктів більше не страждав увесь кіпріотський колектив. Українець перепросив перед рештою команди, що і дозволило нівелювати неприємну ситуацію. Таким чином Безус і повернувся до тренувань з Омонією.

До речі. У стані "конюшин" виступає ще один українець Артем Бєсєдін, який вперше за майже 2 роки, встиг відзначитись забитим голом за новоспечений колектив.

Українець в кіпріотському колективі