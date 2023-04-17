Роман Безус вернется к тренировкам с Омонией. Украинскому полузащитнику удалось заладить проблемы в киприотском клубе.

Достойно внимания Больше унизив себя: в Бельгии фанаты забросали болельщиков соперника мертвыми крысами

Утолив эмоции

Роман Безус был отстранен от тренировок с Омонией, поскольку у него возник конфликт с неназванным одноклубником. Такое поведение плохо влияло на микроклимат в команде, поэтому украинского полузащитника решили наказать и не дать ему возможности заниматься любимым делом.

Однако все заслуживают второго шанса, тем более, когда провинившийся осознал свою ошибку. Роман Безус решил уладить спор с партнером по команде, чтобы от конфликтов больше не страдал весь киприотский коллектив. Украинец извинился перед остальной командой, что и позволило нивелировать неприятную ситуацию. Таким образом, Безус и вернулся к тренировкам с Омонией.

Кстати говоря. В состоянии "клевер" выступает еще один украинец Артем Беседин, впервые за почти 2 года, успел отличиться забитым голом за новый коллектив.

Украинец в киприотском коллективе