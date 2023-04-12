11 квітня Омонія провела домашню гру проти Аріса у рамках плей-офф групи "А". Господарі розгромно поступились супернику 0:3. Повний матч за Омонію провів український нападник Артем Бєсєдін, а от Романа Безуса навіть не було у заявці команди.

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Українець руйнує атмосферу команди

Чутки про його відсторонення від тренувань із Омонією лише підтвердила така відсутність Безуса у заявці на поєдинок. Чому кіпрський клуб усунув від роботи з командою Безуса? Все через те, що 32-річний атакувальний півзахисник посварився із одноклубником прямо під час одного з тренувань Омонії.

Прізвище цього футболіста не називають. Тому керівництвом та тренерський штаб Омонії вирішили покарати українця за надмірні емоції та руйнування мікроклімату у колективі.

Така відсутність Безуса негативно впливає на гру команди, яка була вдома розгромлена суперником, адже в українця за спиною є великий досвід у футболі.

Омонія після цієї поразки продовжує йти на останній 6-й позиції у верхівці таблиці, маючи у своєму активі 45 балів. До п'ятого Аполлона відставання у 8 очок. Лідером чемпіонату є Аріс, який набрав за 30 турів 63 пункти.

Наступний матч Омонія проведе 21 квітня на виїзді проти добре знайомого українським уболівальникам АЕКа Ларнака. Цікаво, чи буде на цей раз Безус у заявці Омонії.

Що відомо про Романа Безуса в Омонії