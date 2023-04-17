Інцидент трапився в рамках 33-го туру чемпіонату Бельгії у матчі між Шарлеруа та Стандартом. Вболівальники "зебр" вирішили постидати фанатів "червоних".

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Без гальм

Таким вчинком вболівальники Шарлеруа більше присоромили себе, аніж фанатів суперника, проте і змогли тимчасово потішити своє его. Першочергово матч між командами призупинили на декілька хвилин через те, що фани почали кидати з трибун димові шашки. Проте після відновлення зустрічі ситуація на стадіоні тільки загострилася.

Вболівальники Шарлеруа почали кидати у сектор фанатів Стандарту мертвих щурів. До того ж, пацюки були пофарбовані у червоний (колір Стандарту). Фани "зебр" виявились досить послідовними, тому вирішили пояснити вболівальникам "червоних" свої дії щодо них. Одна з груп вболівальників Шарлеруа – Storm Ultras, була одягнена в костюми боротьби зі шкідниками та розгорнула банер із написом "боротьба зі щурами".

Представники та вболівальники Стандарду було сильно обурені даним інцидентом. До того ж, фанати суперника кидали мертвих тварин у сектор, де були присутні сім'ї та люди з обмеженими можливостями.

Мертвий щур на секторі Стандарту / твітер фаната "червоних"