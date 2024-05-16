Заслужена нагорода: український легіонер потрапив до "команди року" чемпіонату Кіпру
Українець Роман Безус провів чудовий сезон за кіпрську Омонію. Завдяки яскравій та результативній грі півзахисник потрапив до символічної збірної.
Асоціація професіональних футболістів Кіпру підбила підсумки сезону-2023/24. До числа лауреатів потрапив український легіонер Омонії Роман Безус.
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Безус серед 11 найкращих
Колишнього гравця збірної України включили до символічної збірної чемпіонату Кіпру. До одинадцятки найкращих увійшли: Кенан Піріч (АЕК), захисники Ніколас Панагіоту (Омонія), Іссам Чебаке (АПОЕЛ), Валентин Роберг (АЕК) і Радосав Петрович (АПОЕЛ), півзахисники Дальчо (АПОЕЛ), Гус Ледес (АЕК), Роман Безус (Омонія), а також нападники Віллі Семедо (Омонія), Жайро Да Сілва (Пафос) і Георгі Квілітая (АПОЕЛ).
Цікаво, що організатори також склали другу за рангом команду. Там опинився колишній форвард київського Динамо Фран Соль. Таким чином двоє ексгравців "біло-синіх" стали лауреатами сезону.
Роман Безус у "команді року" чемпіонату Кіпру / фото PASP Cyprus
Друге дихання Безуса
- У поточному сезоні Роман Безус зіграв за Омонію 38 матчів, яких забив 14 голів та віддав 10 асистів. Це найрезультативніший сезон в кар'єрі 33-річного футболіста.
- У середині квітня уродженець Кременчука отримав важку травму під час матчу проти Анортосіса у чемпіонаті Кіпру. За прогнозами медиків Безус залишився без футболу на шість місяців.
- За підсумком чемпіонату Омонія фінішувала на четвертому місці та не потрапила до єврокубків.
- Контракт Безуса з Омонією чинний до кінця травня 2025 року.