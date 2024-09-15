У неділю, 15 вересня, в Італії відбуваються матчі 4-го туру Серії А. У Генуї зустрічалися Дженоа Руслана Маліновського та Рома Артема Довбика, пише 24 Канал.

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Довгоочікуваний гол Довбика

У стартовий склад потрапив лише форвард "вовків", а от хавбек "грифонів" розпочав зустріч з лави запасних.

Український нападник горів бажанням відповісти експертам, які розкритикували його за триматчеву безгольову серію. На 37-й хвилині Довбик досяг свого.

Українець опинився в потрібному місці у штрафному майданчику та безжального відправив кулястого до сітки воріт.

Відео голу Довбика

На радощах Артем побіг святкувати забитий гол до лави запасних Роми. Здавалося, що вся команда очікувала цей м'яч форварда. Зазначимо, що арбітру довелося переглядати ВАР, щоб зарахувати гол.

Відео святкування голу Довбика

Нагадаємо, що Артем Довбик влітку приєднався до Роми, залишивши Жирону. У каталонському клубі українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги.