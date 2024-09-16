Український форвард забив єдиний м'яч "вовків" у зустрічі з Дженоа. Колишній італійський нападник Паоло Ді Каніо поділився думками після гри та висловився щодо Артема Довбика, про це повідомляє RomaPress.

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Ді Каніо про Артема Довбика у Ромі

Екснападник Лаціо висловився щодо нічийного матчу між Ромою та Дженоа. Окрім цього, Ді Каніо підкреслив, що потрібно зробити головному тренеру "вовків", щоб Довбик заграв.

Де Россі шукає рішення, а Дібала інколи йому заважає. Довбика варто ставити на позицію, на якій він завдаватиме більше ударів, адже через це він зараз «страждає»,

– сказав Ді Каніо.

Зазначимо, що Рома після чотирьох турів елітного дивізіону Італії має три залікових бали. Підопічні Даніеле де Россі зіграли тричі у нічию та одного разу зазнали поразки.

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Нагадаємо, що Артем Довбик приєднався до "вовків" в серпні 2024 року, а каталонська Жирона отримала за українського нападника 30 мільйонів євро. Термін контракту футболіста з Ромою дійсний до літа 2029 року.