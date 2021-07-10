Рома зацікавилась захисником збірної України Миколенком

Віталій Миколенко все більше привертає увагу італійських клубів. Рома зацікавилась захисником збірної України після Євро-2020.

Зацікавленість з Італії росте

Все більше італійських клубів стають у ряд за захисником Динамо Віталією Миколенком. 22-річним футболістом зацікавилась Рома – колишня команда екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки.

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За інформацією місцевого журналіста Флавіо Тассотті, на українця є високий попит із сторони клубів Серії А. Однак здійснити цей трансфер буде непросто.

"Вовки" звернули увагу на гравця оборони після завершення чемпіонату Європи-2020 для України. Миколенко допоміг "синьо-жовтим" переписати історію турніру та вийти у чвертьфінал Євро-2020.

У сезоні-2020/2021 Миколенко відіграв за "біло-синіх" 36 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 2 голи, віддав 4 асисти та заробив 3 жовті картки.

Повідомлялось, що лівим захисником серйозно цікавиться інший італійський клуб Наполі. "Неаполітанці" готові викласти за Миколенка 13-14 мільйонів євро. Раніше Наполі проявляв інтерес до іншого українського захисника Миколи Матвієнка, який виступає за Шахтар. Італійці оцінили здатність гравця "гірників" зіграти у центрі оборони та на лівому фланзі.