Примарний шанс на реванш: жіноча команда Ворскли розгромно поступилась Ромі у кваліфікації до ЛЧ

Полтавський колектив може зупинитись за рок до мрії. Та от українки все ж мають нагоду написати казку

Рома – Ворскла 3:0

Голи: Вінс, 15, Джульяно, 58, Джачінті, 64

Рома та Ворскла провели зустріч в рамках відбору до Ліги чемпіонів, з якої переможцями вийшли "вовчиці". Італійки впевнено підтвердили роль фавориток, пише 24 Канал.

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Гірше й не придумаєш

Український колектив у "фіналі" кваліфікації до найпрестижнішого жіночого клубного турніру наткнувся на дуже маститого суперника. Діло в тому, що Рома – чинний чемпіон Італії, а також торішній чвертьфіналіст Ліги чемпіонів, тому досягнення "вовчиць" уже наводять страх на своїх опонентів. Та от полтавський клуб гідно кинувся протистоятиму маститому супернику, проте клас дав про себе знати.

Італійки відразу кинулись атакувати "зелено-білих", тому на гол довго чекати не варта було. На 15-ій хвилині гри два неймовірних врятування продемонструвала голкіпера Ворскли Катерина Самсон, проте Ромі з третьої спроби вдалось відкрити рахунок. Надалі українська воротарка продовжувала героїчно сейвити, та от наполегливість італійок перевершила намагання Самсон, тому ті змогли ще двічі відзначити по перерві. "Зелено-білі" також не відсиджувались у захисті, та от того, що видали полтавські футболістки, було замало, аби бодай один раз відзначитись.

. Остання поразка Ворскли зафіксована ще у вересні 2022-му року (також у кваліфікації Ліги чемпіонів). Відтоді вони лише одного разу грали внічию.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, полтавський колектив розгромно поступається Ромі у першому з двох поєдинків "фіналу" кваліфікації до ЛЧ. Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень, а саме 18-го жовтня. Команди зійдуться на тому ж стадіоні в Римі, оскільки українські клуби не можуть грати вдома.