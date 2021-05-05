Рома – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

Італійська Рома та англійський Манчестер Юнайтед 6 травня проведуть матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи. Переглянути поєдинок в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Рома – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн 1/2 фіналу Ліги Європи

Поєдинок Рома – Манчестер Юнайтед відбудеться на Олімпійському стадіоні у Римі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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По телебаченню матч півфіналу Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55.

Онлайн-трансляцію матчу Рома – Манчестер Юнайтед можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також поєдинок Рома – Манчестер Юнайтед можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.