Рішення УАФ, яке вдарить по гаманцю: клуби УПЛ самотужки оплачуватимуть роботу VAR
Джерело:УАФ
У новому сезоні УПЛ-2023/2024 на українські клуби чекає нововведення, яке вдарить по їх бюджету. Це стосується VAR.
25 липня Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила новий План імплементації системи VAR в Україні. Таке рішення може не надто сподобатись власникам українських клубів.
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Фінансування повністю лягає на плечі клубів
Тепер команди УПЛ самостійно повинні оплачувати роботу VAR навіть тоді, коли клуби не замовляли систему відеоперегляду, а це за них зробила УАФ.
Наприклад, у минулому сезоні фінансування роботи VAR на таких матчах оплачувала асоціація, але тепер все скинули на плечі клубів.
Аби запросити систему відеоперегляду, клубам потрібно подати заявку не пізніше 9 днів до початку самого поєдинку.
Цікавий момент. Якщо клуби у потрібній кількості не будуть зацікавленні у запрошенні VAR на свої матчі, то УАФ матиме право самостійно призначати системи відеоперегляду на окремі поєдинки української першості. Матч УПЛ завжди будуть у пріоритеті в цій темі, якщо кількість заявою від команд УПЛ та ПФЛ буде перевищувати можливості асоціації.
Вже 28 липня стартує новий сезон УПЛ-2023/2024. Двома матчами буде відкрита програма: Оболонь прийме Колос (17:00), а Верес зіграє проти дебютанта першості Полісся (19:00).
Інші матчі першого туру УПЛ-2023/2024
- 29 липня. Рух – Зоря 15:00
- 29 липня. Металіст 1925 – Шахтар 17:00
- 30 липня. ЛНЗ – Чорноморець 15:00
- 30 липня. Динамо – Минай 17:00
- 30 липня. Олександрія – Кривбас 19:00
- Ворскла – Дніпро-1 (перенесено через виступи обидвох клубів у єврокубках)