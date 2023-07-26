25 липня Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила новий План імплементації системи VAR в Україні. Таке рішення може не надто сподобатись власникам українських клубів.

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Фінансування повністю лягає на плечі клубів

Тепер команди УПЛ самостійно повинні оплачувати роботу VAR навіть тоді, коли клуби не замовляли систему відеоперегляду, а це за них зробила УАФ.

Наприклад, у минулому сезоні фінансування роботи VAR на таких матчах оплачувала асоціація, але тепер все скинули на плечі клубів.

Аби запросити систему відеоперегляду, клубам потрібно подати заявку не пізніше 9 днів до початку самого поєдинку.

Цікавий момент. Якщо клуби у потрібній кількості не будуть зацікавленні у запрошенні VAR на свої матчі, то УАФ матиме право самостійно призначати системи відеоперегляду на окремі поєдинки української першості. Матч УПЛ завжди будуть у пріоритеті в цій темі, якщо кількість заявою від команд УПЛ та ПФЛ буде перевищувати можливості асоціації.

Вже 28 липня стартує новий сезон УПЛ-2023/2024. Двома матчами буде відкрита програма: Оболонь прийме Колос (17:00), а Верес зіграє проти дебютанта першості Полісся (19:00).

Інші матчі першого туру УПЛ-2023/2024