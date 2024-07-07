"Маємо кинути виклик домінуванню ПСЖ": екстренер Шахтаря поставив ціль перед новим клубом
Джерело:Zeta
Роберто Де Дзербі прокоментував цілі Марселя на майбутній сезон в Лізі 1. Новий тренер збирається влаштувати конкуренцію ПСЖ.
Нещодавно керівництво Марселя призначило нового головного тренера. Ним став екстренер донецького Шахтаря, Роберто Де Дзербі.
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Амбітні плани Марселя на новий сезон
Тренер повідомив, що мешканці Марселя вважають клуб найважливішим у Франції.
Ми маємо повернути ентузіазм і кинути виклик домінуванню ПСЖ. Я скажу гравцям, що ми повинні змусити вболівальників пишатися нами. Тренувати Марсель – унікальне завдання, адже за тобою стоять люди. Я спробую повернути клуб до Європи,
– розповів Де Дзербі.
Нагадаємо, що до цього Роберто Де Дзербі очолював англійський Брайтон.