Італійський тренер Роберто Де Дзербі виявився жаданим на трансферному ринку цього літа. До тренера Брайтона проявляли інтерес кілька топ-клубів, серед яких Баварія, Ліверпуль та Челсі.

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Нова країна для Роберто

Сам же італієць оголосив про відхід з Брайтона після завершення сезону 2023-2024. Тепер став відомий клуб, де продовжить свою кар'єру екстренер Шахтаря.

Французький Марсель оголосив про домовленість із Де Дзербі щодо співпраці. Клуб повідомив, що працює над підписанням контракту із Роберто та його прибуттям до Франції.

Інсайдери повідомляють, що 45-річний італієць узгодив договір на три сезони, до 2027 року. Брайтон має отримати компенсацію у 6 мільйонів за коуча.

Відзначимо, що минулого сезону Марсель дійшов до півфіналу Ліги Європи, але посів восьме місце у Лізі 1. Протягом кампанії 2023-2024 командою керували аж чотири різних тренери.

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Досягнення Де Дзербі

Нагадаємо, що до Брайтона Де Дзербі очолював Фоджу, Палермо, Беневенто, Сассуоло та Шахтар. У донецькому клубі Роберто попрацював лише півроку та залишив команду через повномасштабну війну з Росією.

У Брайтоні італієць досяг суттєвого прогресу. У перший сезон команда посіла шосте місце та вперше у своїй історії вийшла в єврокубки (Ліга Європи). Там "чайки" зупинились в 1/8 фіналу. Крім цього, Брайтон виходив у півфінал Кубка Англії.