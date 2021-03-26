Шахтар може очолити тренер, який створив сенсацію в Серії А

Донецький Шахтар вивчає футбольний ринок з самими прогресуючими фахівцями Європи, які в перспективі могли б очолити чемпіона України.

"Гірники" включили в свій шорт-лист можливих кандидатів на пост головного тренера додали 41-річного італійського фахівця Роберто де Дзербі. Він зараз тренує Сассуоло із Серії А.

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"Втім, говорити про те, що Шахтар вже веде переговори з кимось із кандидатів на пост головного тренера донеччан, поки що передчасно. У нинішнього наставника "гірників" Луїша Каштру діючий контракт з Шахтарем, і не виключено, що в кінці сезону угода може бути продовжена", – сказано в джерелі.

Що відомо про Де Дзербі

Де Дзербі створив одну з найяскравіших команд Серії А. Сассуоло другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці, демонструючи надрезультативну гру.

Раніше 41-річний фахівець працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.