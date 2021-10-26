Різдвяна гонка з біатлону знову відбудеться на стадіоні Шальке

26 жовтня 2021 , 18:38
Читать новость на русском

Джерело:

biathlon-aufschalke.de

Традиційна Різдвяна гонка з біатлону повертається у німецькій Гельзенкірхен. У 2021 році виставкова гонка відбудеться на стадіоні футбольного клубу Шальке "Фельтінс-Арена".

Гонка відбудеться 28 грудня. Наразі склад учасників Різдвяної гонки не відомий.

Не пропустіть Кубок світу з біатлону і зимова Олімпіада-2022: де дивитися в Україні

У 2021 році виставкові змагання зможуть відвідати вболівальники. Організатори гонки вже розпочали продаж квитків. Вартість складає від 29 до 189 євро. Придбати квитки можна на сайті store.schalke04.de.

Свято повертається на "Фельтінс-Арену"

Різдвяна гонка – це комерційні змагання з біатлону, які проводяться у німецькому Гельзенкірхені з 2002 року.

У 2010 році через обвалення частини даху стадіону гонка була перенесена на 27 березня 2011 року.

Через карантинні обмеження у 2020 році перегони перенесли у німецький Рупольдинг.

Українці двічі перемагали на Різдвяній гонці

  • У 2008 році перемогу Україні принесла пара Оксана Хвостенко й Андрій Дериземля.
  • Через шість років перше місце посіли Валя Семеренко та Сергій Семенов.
  • У 2019 році Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина посіли другу сходинку. Торік Дмитро Підручний та Віта Семеренко невдало виступили у Рупольдингу.
Автор: Михайло Гема