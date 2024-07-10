УАФ оцінила роботу Реброва після невдачі на Євро-2024: чи будуть зміни на тренерському містку

У середу, 10 липня, в Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ. Одним з головних питань порядку денного – виступ збірної України на Євро-2024.

Національна збірна України під керівництвом Сергія Реброва не зуміла виконати програму мінімум на чемпіонат Європи та вийти до плейофу. У мережі з'явилися навіть чутки про можливе звільнення головного тренера.

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Повна довіра Реброву

Усі крапки над "і" були поставлені на виконкомі. Повну підтримку головному тренеру "синьо-жовтих" висловив президент УАФ Андрій Шевченко. Його пропозицію підтримали усі члени виконкому.

"На самому чемпіонаті збірна не виправдала сподівань і не вийшла з групи. Основною причиною став провальний перший матч, в якому ми поступилися збірній Румунії. На жаль, у наступних матчах виправити ситуацію не вдалося, хоча команда Сергія Реброва і змогла набрати чотири очки – це найбільший результат за весь час виступів збірної України у фінальних турнірах Євро", – зазначив президент УАФ.

Андрій Миколайович додав, що для команди були створені усі умови для якісної підготовки. Однак варто також не забувати, що Ребров очолив збірну вже під час відбірного циклу.

У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної збірної й висловив повну довіру та підтримку тренерському штабу Сергія Реброва,

– резюмував Шевченко.

Реброву потрібно виправдовувати кредит довіри

Тепер головним завданням для національної збірної є підготовка до старту в Лізі націй, а також кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

На наступному засіданні Виконавчого комітету, яке відбудеться перед стартом в Лізі націй, буде проаналізовано виступ олімпійської та двох юнацьких збірних України.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграла лише три матчі на груповому етапі. У першому поєдинку "синьо-жовті" несподівано поступилися Румунії (0:3). В другому турі підопічні Реброва обіграли Словаччину (2:1), а в останньому поєдинку підписали мирову з Бельгією (0:0).

Збірна України набрала чотири очка у груповому турнірі. Стільки ж балів у суперників по квартету, але через гіршу різницю м'ячів "синьо-жовті" достроково завершили турнір.