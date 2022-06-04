Рік умовного ув'язнення та штраф 75 тисяч євро: Бензема відкликав апеляцію

Нападник Реала Карім Бензема вирішив відкликати свою апеляцію щодо справи шантажу ексхавбека збірної Франції Матьє Вальбуена. Про це повідомляє GFFN з посиланням на L’Équipe.

Помилки минулого

Розгляд апеляції повинен був відбутися в кінці травня. Проте французький футболіст вирішив відкликати свою апеляцію.

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У 2015 році Каріма звинувачували в тому, що він був посередником між шантажистами та нинішнім півзахисником Олімпіакоса Вальбуена. Він схиляв колишнього товариша зі збірної Франції Жеремі Матьє до виплати грошей за відео інтимного характеру, на якому він нібито був зображений.

Однак той відмовився йти на контакт і подав до суду на партнера по збірній. Також колишній гравець Марселя та московського Динамо не захотів помиритися зі своїм колегою.

Ще у листопаді 2021 року суд визнав Каріма винним. Його засудили до року ув’язнення умовно, також зобов’язали заплатити штраф 75 тисяч євро. Ще 80 тисяч отримає Вальбуена.

Спочатку юристи Бензема подали апеляцію на це рішення, проте футболіст врешті передумав продовжувати тяганину та прийняв покарання.

Наприкінці січня 2022 року повідомлялося, що французький суд списав із рахунку нападника Реала 230 тисяч євро. Ці кошти отримав Вальбуена, як компенсацію за шантаж публікацією особистого секс-відео.

Адвокат титулованого футболіста прокоментував рішення футболіста відкликати апеляцію.

Мій клієнт виснажений цією процедурою. Так, ця відмова від апеляції означає рішення визнати свою провину з юридичного боку. Однак Карім Бензема завжди заявлятиме про свою невинність у цьому випадку, і він ніколи не хотів брати участь у шантажі Матьє Вальбуена,

– сказав адвокат.

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