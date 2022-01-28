Бензема планує оскаржити рішення суду
Французький суд списав із рахунку нападника Реала 230 тисяч євро. Ці кошти має отримати Вальбуена як компенсацію за шантаж публікацією особистого секс-відео.
До теми Бензема засудили до в'язниці через шантаж з інтимним відео перед матчем з Шерифом
Зазначається, що якби Бензема не виплатив гроші, його рахунки могли бути заморожені французьким судовим органом за запитом адвокатів Вальбуена.
Раніше зазначалося, що Карім має сплатити 75 тисяч євро компенсації, а також 80 тисяч судових витрат. Також п'ятеро обвинувачених зобов'язані були заплатити 150 тисяч євро.
Французький футболіст разом зі своїм адвокатом вже подали апеляцію на судове рішення.
Судова тяганина за участі Бензема
- У 2015 році Каріма звинувачували в тому, що він був посередником між шантажистами та нинішнім півзахисником Олімпіакоса Вальбуена.
- Він схиляв колишнього товариша зі збірної Франції Жеремі Матьє до виплати грошей за відео інтимного характеру, на якому він нібито був зображений.
- Однак той відмовився йти на контакт і подав до суду на партнера по збірній. Також колишній гравець Марселя та московського Динамо не захотів помиритися зі своїм колегою.
- Ця ситуація неабияк повпливала на кар'єру футболіста. Оскільки через цей скандал він пропустив Євро-2016. Також через інцидент Бензема не поїхав і чемпіонат світу 2018 року. Проте після нього почав викликатися до національної команди.
- 24 листопада 2021-го Бензема засудили до одного року в'язниці, але умовно.