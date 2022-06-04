Ошибки прошлого

Рассмотрение апелляции должно было состояться в конце мая. Однако французский футболист решил отозвать свою апелляцию.

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В 2015 году Карим обвинялся в том, что он был посредником между шантажистами и нынешним полузащитником Олимпиакоса Вальбуэна. Он склонял бывшего товарища из сборной Франции Жереми Матье к выплате денег за видео интимного характера, на котором он был изображен.

Однако он отказался идти на контакт и подал в суд на партнера по сборной. Также бывший игрок Марселя и московского "Динамо" не захотел помириться со своим коллегой.

Еще в ноябре 2021 года суд признал Карима виновным. Его приговорили к году заключения условно, также обязали заплатить штраф в 75 тысяч евро. Еще 80 тысяч получит Вальбуэна.

Сначала юристы Бензема подали апелляцию на это решение, однако футболист наконец-то передумал продолжать тяжбу и принял наказание.

В конце января 2022 сообщалось, что французский суд списал со счета нападающего Реала 230 тысяч евро. Эти средства получил Вальбуэн, как компенсацию за шантаж публикацией личного секс-видео.

Адвокат титулованного футболиста прокомментировал решение футболиста отозвать апелляцию.

Мой клиент изнурен этой процедурой. Да, этот отказ от апелляции означает решение признать свою вину с юридической стороны. Однако Карим Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в этом случае, и он никогда не хотел участвовать в шантаже Матье Вальбуэна,

– сказал адвокат.

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