Рік чи півтора тому попросив би Шахтар відпустити мене, – Мудрик про свій трансфер в АПЛ
Джерело:SportArena
Футболіст Шахтаря Михайло Мудрик розповів, чому не перейде до клубу АПЛ Брентфорд, який готовий викласти 15 мільйонів євро за талановитого українця. 20-річний футболіст збірної України зізнався, що не хоче залишати донецьку команду.
За словами Михайла, якби йому ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, то не замислюючись попросив би клуб відпустити його.
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Потрапити в 20 років до Англії, це дуже круто. Але з приходом до клубу Срни та Де Дзербі все кардинально змінилося,
– почав він.
Михайло додав, що у нього на руках довгостроковий контракт із віце-чемпіонами України і йти з команди він не збирається.
"З усіх сил намагатимусь допомогти Шахтарю виграти у всіх турнірах, де ми граємо", – підсумував гравець.
Мудрика хоче придбати Брентфорд
- Англійський Брентфорд зробив Шахтарю пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика.
- Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раніше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
- Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.
- Ще раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив інформацію про виклик Мудрика до лав національної команди.