Рік чи півтора тому попросив би Шахтар відпустити мене, – Мудрик про свій трансфер в АПЛ

Футболіст Шахтаря Михайло Мудрик розповів, чому не перейде до клубу АПЛ Брентфорд, який готовий викласти 15 мільйонів євро за талановитого українця. 20-річний футболіст збірної України зізнався, що не хоче залишати донецьку команду.

За словами Михайла, якби йому ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, то не замислюючись попросив би клуб відпустити його.

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Потрапити в 20 років до Англії, це дуже круто. Але з приходом до клубу Срни та Де Дзербі все кардинально змінилося,

– почав він.

Михайло додав, що у нього на руках довгостроковий контракт із віце-чемпіонами України і йти з команди він не збирається.

"З усіх сил намагатимусь допомогти Шахтарю виграти у всіх турнірах, де ми граємо", – підсумував гравець.

Мудрика хоче придбати Брентфорд