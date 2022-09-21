"Це жахливо для футболу": експомічник Шевченка заступився за росію, яку усунули від Євро-2024
російську збірну офіційно не допустили до відбору чемпіонату Європи-2024. Рауль Ріанчо, колишній помічник Андрія Шевченка та Сергія Реброва, прокоментував відсторонення росії.
Ріанчо: Бажаю, щоб рф швидше повернулася в європейський футбол
Колишній тренер збірної України та Динамо з фізичної підготовки протягом довгих років заробляв криваві гроші у країні-агресора. Рауль Ріанчо називає усунення збірної росії від Євро-2024 жахом для усього спорту та футболу. Про це він розповів російському Sport24.
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Фахівець вірить, що росія знову заграє на міжнародних змаганнях, коли закінчиться війна в Україні. Ріанчо чекає повернення російської збірної у європейський футбол.
Я вірю, що ці санкції з усуненням збірної росії закінчаться, коли припиниться конфлікт між росією та Україною. Звичайно, це жахливо для футболу та всього спорту. Я бажаю, щоб збірна рф швидше повернулася в європейський і світовий футбол,
– сказав Ріанчо.
Нагадаємо, що після 24 лютого збірну росії та футбольні клуби цієї країни були відсторонені від міжнародних змагань, які проводяться під егідою УЄФА. росія намагалась оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні, але суд відмовив у задоволенні апеляції.
Ріанчо проміняв європейський футбол на гниття у росії
- 62-річний спеціаліст вперше поїхав заробляти у росії взимку 2009-го. Протягом п'ятьох років іспанець працював фітнес-тренером у казанському Рубіні.
- Після чого попрацював у збірній України та Динамо. Влітку 2018 року повернувся на росію, де працював до кінця 2021-го. У московському Спартаку був і асистентом тренер, і спеціалістом із фізичної підготовки, також наставником із приставкою в.о. та керівником відділу методології.
- Наразі перебуває без роботи.