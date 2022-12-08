Непростий жереб: юнацькі збірні України дізналися суперників у еліт-раунді Євро-2023

У четвер 8 грудня відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації Євро-2023 серед юнацьких збірних віком до 17-ти та 19-ти років. Матчі відбору "синьо-жовті" проведуть у березні наступного року.

Підопічні Сергія Нагорняка з максимальним результатом завершили перший кваліфікаційний раунд відбору на ЧЄ-2023. Юнацька збірна України U-19 перемогла своїх однолітків з Косова (1:0), Кіпру (4:1) та Швеції (2:0). Завдяки цьому "синьо-жовті" потрапили до першого кошика жеребкування.

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Проте з другого кошика команда Нагорняка отримала найгрізнішого суперника – Іспанію. Двома іншими суперниками українців стали збірні Данії та Люксембургу. Матчі еліт-раунду відбудуться у березні наступного року.

Євро-2023 (U-19). Еліт-раунд відбору

Група 3: Україна, Іспанія, Данія, Люксембург

Для того щоб потрапити на чемпіонат Європи 2023 (U-19) потрібно вигравати квартет. Матчі фінального турніру Євро-2023 відбудуться в період із 3-го до 16 липня 2023 року на Мальті.

Також дізналася своїх суперників у еліт-раунді кваліфікації Євро-2023 юнацька збірна України віком до 17 років.

Підопічним Юрія Мороза теж непозаздриш. У суперниках опинилися збірні Італії, Кіпру та Ірландії.

Євро-2023 (U-17). Еліт-раунд відбору

Група 6: Італія, Україна, Кіпр, Ірландія

Поєдинки відбору відбудуться у березні, а переможці груп отримають путівки на фінальний турнір в Угорщині. Там в період із 17 травня до 2 червня збірні боротимуться за медалі чемпіонату Європи 2023 (U-17).

, у кваліфікаційному раунді Євро-2023 (U-17) юнацька збірна України під керівництвом Юрія Мороза посіла перше місце у своїй групі, випередивши команди Азербайджану (5:2), Ліхтенштейну (7:0) та Боснії і Герцеговини (1:1).