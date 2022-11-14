У неділю, 13 листопада, футболісти збірної України U-19 (не старші 2004 року народження) розпочали підготовку до поєдинків кваліфікаційного раунду Євро-2023. У Швеції підопічні Сергія Нагорняка зіграють із господарями турніру, а також збірними Косова та Кіпру.
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Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав на збір 20 футболістів. Звертає увагу присутність у списку шістьох легіонерів. Серед них гравець англійського Брендфорда Єгор Ярмолюк та підопічний Сергія Реброва Данило Удод з Аль-Айну.
Склад юнацької збірної України U-19
- Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух Львів), Давид Фесюк (Гайдук, Хорватія).
- Захисники: Андрій Булеза, Олександр Роспутько (обидва – Шахтар Донецьк), Артем Бенедюк (Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела, Євгеній Пастух (усі – Рух Львів), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЕ).
- Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко (усі – Шахтар Донецьк), Антон Царенко (Динамо Київ), Олег Федор (Рух Львів), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Варфоломєєв (Ліберець, Чехія), Володимир Харабара (Нюрнберг, Німеччина), Андрій Семенець (Коріа Севілья, Іспанія).
- Нападник: Ігор Горбач (Динамо Киів).
Календар матчів збірної України U-19
- 17.11.2022. Україна – Косово (15.00)
- 20.11.2022. Україна – Кіпр (15.00)
- 23.11.2022. Швеція – Україна (20.00)