Кривдникам Дніпра-1 випав складний суперник: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу третього за силою європейського турніру. Команди сформували цікаві дуети.

Представників України на стадії 1/8 фіналу Ліги конференцій уже немає. Лідер УПЛ СК Дніпро-1 прикро поступився кіпріотському АЕКу в двоматчевому протистоянні та покинув турнір, пише 24 канал.

Варте уваги Зінченко проти колишнього клуба Роналду: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

В цьому сезоні в Лізі конференцій переможці груп виходили одразу до 1/8 фіналу. Натомість команди, які посіли другі місця у квартетах – до 1/16 фіналу, де їх суперниками ставали команди, які вилетіли з Ліги Європи. А вже в 1/8 тріумфатори попереднього раунду ЛК зіграють проти команд, які посіли перше місце в групі Ліги конференцій. На стадії 1/8 фіналу команди з однієї країни не могли ще формувати суперницьку пару.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій:

АЕК Ларнака – Вест Хем

Фіорентина – Сівасспор

Лаціо – АЗ

Лех Познань – Юргорден

Базель – Слован Братислава

Шериф – Ніцца

Андерлехт – Вільярреал

Гент – Істанбул Башакшехір

Перший матч між командами відбудеться 9 березня на полі тріумфаторів 1/16 фіналу ЛК. На 16 березня запланований матч-відповідь. Переможець пари вийде у чвертьфінал Ліги конференцій.