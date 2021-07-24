Українці Буценко, Кривицька та Лесюк прикро вилетіли з Олімпіади

На Олімпіаді в Токіо збірна України зазнала перших втрат. Припинив боротьбу капітан українських боксерів Микола Буценко, шпажистка Олена Кривицька та дзюдоїст Артем Лесюк.

Буценко покинув Олімпіаду

У ваговій категорії до 56 кілограм українець програв представнику Еквадору Жану-Карлосу Пачіто. Судді віддали перемогу супернику 28:29, 28:29, 28:29.

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Таким чином, Буценко завершив свої виступи на змаганнях. Це його другі Олімпійські ігри в кар'єрі. На минулих Іграх він також програв у першому ж бою.

Кривицька вибула у першому раунді

Шпажистка Олена Кривицька програла в 1/32 фіналу на Олімпійських іграх. Сильнішою виявилася представниця Польщі Рената Еугеніуш Кнапік-Міазга. Вона перемогла з рахунком 15:8.

Таким чином, виступи на ОІ українка завершила. Варто зазначити, що на двох попередніх чемпіонатах світу Олена вигравала бронзу.

Лесюк не зміг пройти через нижню сітку

Дзюдоїст Артем Лесюк програв в 1/4 фіналу представнику Франції Луці Мхеідзе. На шляху до чвертьфіналу українець переміг в 1/16-й гватемальця Хосе Рамоса, а в 1/8 фіналу – Шарафуддіна Лутфіллаєва (2:1 вазарі).

Однак Артем потрапив у втішний турнір і міг поборотися за бронзу. На жаль, там він іппоном програв Торніке Цякадоеа з Нідерландів.