Сезон-2023 проходить досить вдало для Лесі. Вона повернулася у топ-50, двічі доходила до 1/8 фіналу "мейджорів" та зіграла у фіналі в Хуахіні.

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Головне – перемога у війні

З кінця серпня Цуренко не виходила на корт через проблеми з ліктем, проте вже за тиждень вона має виступити на відкритому чемпіонаті Китаю China Open. Напередодні цього турніру четверта ракетка України розповіла, які наразі є цілі в українського тенісу та що треба зробити для його удосконалення.

"Нам би війну закінчити! А потім думати про майбутнє тенісу. Тому що сьогодні це не найактуальніше питання. У майбутньому варто зайнятися будівництвом цілісної тренувальної системи в Україні. Вона є дуже складною в тенісі.

Зокрема, включає у себе гравців і тренерів з тенісу, фітнес-наставників. Ще є фізіотерапевти, які розуміють, як відновлювати тенісистів. Психотерапевти сьогодні також є необхідними. Бо психологічне здоров'я тенісиста є дуже важливим", – розповіла Цуренко.

Спортсменка зазначила, що велике значення має інфраструктура та можливість займатися тенісом у рідній країні, зокрема, вона бачить великий потенціал для розвитку в майбутній деокупації Криму:

В Україні має бути велика кількість кортів. І не просто кортів, а тренувальних баз. Моя мрія – щоб у всіх великих містах були тенісні центри. І у звільненому українському Криму має бути така тренувальна база. Щоб наші тенісисти, яким потрібна підготовка взимку, не виїздили для цього за кордон. Щоб можна було підготуватися в горах, біля моря, бо Крим – це взагалі ідеальне місце. Але спочатку треба війну виграти! А далі, як і все інше в нашій країні, почати відбудовувати й тенісні об’єкти.

Довідка. Турнір WTA 1000 у Пекіні пройде з 30 вересня по 8 жовтня. В основній сітці змагань у мають виступити чотири представниці України. На пекінський турнір, окрім Лесі Цуренко, заявлені Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк.