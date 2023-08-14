Знову обрізаний тур
У чемпіонаті України сезону 2023-2024 пройшов третій тур. Як і у випадку зі стартовим туром, цей вийшов неповним, адже гру Динамо та Металіста 1925 перенесли через участь киян у єврокубках, пише 24 канал.
До теми Найкращі голи 2-го туру УПЛ: феєрія від Дніпра-1 та український Де Брюйне у Львові – відео
У семи зустрічах вікенду було забито 15 голів. Це в середньому 2,14 м'ячі за матч, що є невисоким показником. Всі результати третього туру виглядають наступним чином:
- Чорноморець – Оболонь 2:0
- Полісся – Рух 0:1
- Колос – Верес 2:0
- Минай – Дніпро-1 1:1
- Ворскла – Зоря 1:2
- Кривбас – ЛНЗ 2:0
- Шахтар – Олександрія 2:1
Основні моменти 3 туру
Сенсацією вікенду можна назвати втрату очок від Дніпра-1. Команда Кучера після єврокубкової битви зі Славією ледь не програла Минаю, але встигла врятуватись третій компенсованій хвилині завдяки пенальті.
У Шахтаря ж видався черговий непростий матч, цього разу проти Олександрії. Підопічні Патріка ван Леувена впевнено провели перший тайм, але у другому віддали ініціативу і ледь не дозволили "аграріям" відновити паритет.
Читайте також Перемога із грузинським присмаком: Шахтар здолав непереможну Олександрію – відеоогляд
В лідери турнірної таблиці вирвався Рух, який продовжує йти без втрати очок. Команда Віталія Пономарьова вирвала перемогу на виїзді у Полісся та піднялась на першу сходинку. Окрім львів'ян, бали ще не втрачало лише Динамо, але кияни зіграли на матч менше.
Варто відзначити другі перемоги в сезоні для Кривбаса, Чорноморця та Колоса. Команди показують непогану гру в захисті і нині виглядають в перспективі борцями за місця в єврокубковій зоні.
Перша перемога підкорилась Зорі. Після провального старту підопічні Лалатовича змогли дотиснути Ворсклу завдяки голам Герреро та Жордана. Полтавці ж продовжують залишатися у кризі – дві поразки на старті УПЛ та виліт від Діли в Лізі конференцій.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Рух
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|2
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-0
|7
|3
|Шахтар
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|6
|5
|Кривбас
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|6
|Чорноморець
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|Олександрія
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|8
|Дніпро-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|9
|Полісся
|2
|1
|0
|2
|3-3
|3
|10
|ЛНЗ
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|11
|Зоря
|3
|1
|0
|2
|4-6
|3
|12
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|13
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|14
|Минай
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|15
|Металіст 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|16
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Варто знати Кривбас набирає обертів: команда Вернидуба виграла у дебютанта УПЛ: відеоогляд матчу
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Юрій Климчук (Рух) – 3
- Владислав Ванат (Динамо) – 3
- Віталій Буяльський (Динамо) – 2
- Артем Шулянський (Олександрія) – 2
- Ілля Квасниця (Рух) – 2
- Лассіна Траоре (Шахтар) – 2
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 2
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 2
Розклад 4 туру чемпіонату України
- 18 серпня (п'ятниця), 17:00. ЛНЗ – Полісся
- 18 серпня (п'ятниця), 19:00. Зоря – Олександрія
- 19 серпня (субота), 15:00. Верес – Ворскла
- 19 серпня (субота), 17:00. Металіст 1925 – Минай
- 19 серпня (субота), 19:00. Рух – Колос
- 20 серпня (неділя), 15:00. Дніпро-1 – Оболонь
- 20 серпня (неділя), 17:00. Чорноморець – Динамо
- 20 серпня (неділя), 19:00. Кривбас – Шахтар