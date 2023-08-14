Знову обрізаний тур

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 пройшов третій тур. Як і у випадку зі стартовим туром, цей вийшов неповним, адже гру Динамо та Металіста 1925 перенесли через участь киян у єврокубках, пише 24 канал.

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У семи зустрічах вікенду було забито 15 голів. Це в середньому 2,14 м'ячі за матч, що є невисоким показником. Всі результати третього туру виглядають наступним чином:

Чорноморець – Оболонь 2:0

Полісся – Рух 0:1

Колос – Верес 2:0

Минай – Дніпро-1 1:1

Ворскла – Зоря 1:2

Кривбас – ЛНЗ 2:0

Шахтар – Олександрія 2:1

Основні моменти 3 туру

Сенсацією вікенду можна назвати втрату очок від Дніпра-1. Команда Кучера після єврокубкової битви зі Славією ледь не програла Минаю, але встигла врятуватись третій компенсованій хвилині завдяки пенальті.

У Шахтаря ж видався черговий непростий матч, цього разу проти Олександрії. Підопічні Патріка ван Леувена впевнено провели перший тайм, але у другому віддали ініціативу і ледь не дозволили "аграріям" відновити паритет.

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В лідери турнірної таблиці вирвався Рух, який продовжує йти без втрати очок. Команда Віталія Пономарьова вирвала перемогу на виїзді у Полісся та піднялась на першу сходинку. Окрім львів'ян, бали ще не втрачало лише Динамо, але кияни зіграли на матч менше.

Варто відзначити другі перемоги в сезоні для Кривбаса, Чорноморця та Колоса. Команди показують непогану гру в захисті і нині виглядають в перспективі борцями за місця в єврокубковій зоні.

Перша перемога підкорилась Зорі. Після провального старту підопічні Лалатовича змогли дотиснути Ворсклу завдяки голам Герреро та Жордана. Полтавці ж продовжують залишатися у кризі – дві поразки на старті УПЛ та виліт від Діли в Лізі конференцій.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Рух 3 3 0 0 7-2 9 2 Колос 3 2 1 0 4-0 7 3 Шахтар 3 2 1 0 5-3 7 4 Динамо 2 2 0 0 8-3 6 5 Кривбас 3 2 0 1 5-2 6 6 Чорноморець 3 2 0 1 4-2 6 7 Олександрія 3 2 0 1 3-2 6 8 Дніпро-1 2 1 1 0 3-2 4 9 Полісся 2 1 0 2 3-3 3 10 ЛНЗ 3 1 0 2 3-4 3 11 Зоря 3 1 0 2 4-6 3 12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 1 13 Верес 3 0 1 2 1-5 1 14 Минай 3 0 1 2 2-8 1 15 Металіст 1925 2 0 0 2 1-3 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 0

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Найкращі бомбардири УПЛ:

Юрій Климчук (Рух) – 3 Владислав Ванат (Динамо) – 3 Віталій Буяльський (Динамо) – 2 Артем Шулянський (Олександрія) – 2 Ілля Квасниця (Рух) – 2 Лассіна Траоре (Шахтар) – 2 Микола Матвієнко (Шахтар) – 2 Андрій Ярмоленко (Динамо) – 2

Розклад 4 туру чемпіонату України