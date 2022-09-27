Італія вийшла до півфіналу, Англія та Німеччина зіграли внічию: результати Ліги націй 26 вересня
У понеділок, 26 вересня, у декількох групах відбулися матчі останнього туру Ліги націй-2022/2023. Визначився третій учасник півфінальної стадії розіграшу.
Результати Ліги націй 26 вересня
Італія вийшла до півфіналу Ліги націй-2022/2023, де на неї вже чекають Нідерланди та Хорватія. Останній півфіналіст визначиться у боротьбі між командами Португалії та Іспанії.
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Італійці здолали на виїзді Угорщину – 2:0. Англія та Німеччина забили шість голів на двох, так і не визначивши сильнішого.
Останнє місце у цьому квартеті посіли англійці, які після домашньої нічиєї з німцями на лондонському "Вемблі" (3:3), вилетіли у Лігу В.
Румунія, попри перемогу над Боснією і Герцеговиною, вилетіла до Ліги C.
Ліга А
Англія – Німеччина 3:3
Голи: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен) – Гюндоган, 52, з пенальті, Гаверц, 67, 87
Відеоогляд
Угорщина – Італія 0:2
Голи: Распадорі, 27, Дімарко, 52
Відеоогляд
Підсумкова таблиця: Італія – 11 очок, Угорщина – 10, Німеччина – 7, Англія – 3.
Ліга В
Чорногорія – Фінляндія 0:2
Голи: Антман, 47, Каллман, 53
Відеоогляд
Румунія – Боснія і Герцеговина 4:1
Голи: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Раціу, 79 – Джеко, 77
Відеоогляд
Підсумкова таблиця: Боснія і Герцеговина – 11 очок, Фінляндія – 8, Чорногорія – 7, Румунія – 7.
Ліга С
Гібралтар – Грузія 1:2
Голи: Еннслі, 75 – Кварацхелія, 19, Цітаішвілі, 48
Відеоогляд
Північна Македонія – Болгарія 0:1
Гол: Десподов, 50
Відеоогляд
Підсумкова таблиця: Грузія – 16 очок, Болгарія – 9, Північна Македонія – 7, Гібралтар – 1.
Ліга D
Сан-Марино – Естонія 0:4
Голи: Анієр, 38, 77, Теністе, 56, Саппінен, 66
Відеоогляд
Підсумкова таблиця: Естонія – 12 очок, Мальта – 6, Сан-Марино – 0.