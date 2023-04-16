Два нокаути від українців: Харциз та Лапін здобули дострокові перемоги у Польщі – відео
Українці Ярослав Харциз та Даніель Лапін залишаються непереможеними на професійному рингу. Боксери здобули чергові перемоги в першому раунді.
У суботу, 15 квітня, у польському місті Згожелець відбувся вечір боксу від MB Promotions за участю трьох українських боксерів. У головній події шоу Дмитро Митрофанов переміг венесуельця Хуана Карлоса Родрігеса, а Ярослав Харциз та Даніель Лапін виступили в андеркарді цього поєдинку, пише 24 Канал.
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Дві заявки на майбутні успіхи
Суперником Даніеля Лапіна був іспанець камерунського походження Емануель Фезо. Українець вперше у професійній кар'єрі здобув дострокову перемогу, декласувавши 42-річного ветерана. Загалом це вже сьома звитяга Лапіна.
Відео бою Лапін – Фезо
Ярослав Харциз, який тільки розпочинає професійну кар'єру, зустрічався з чехом Петром Рандишеком. Українець знищив свого суперника в першому раунді, не залишивши йому жодного шансу. Це друга перемога Ярослава на профі-рингу.
Відео бою Харциз – Рандишек
Що відомо про Лапіна та Харциза
- 25-річний Даніель Лапін – багаторазовий чемпіон України та призер чемпіонату Європи. Боксер виступає у напівважкій категорії (до 79,4 кг). На профі-рингу провів 7 боїв, які завершилися перемогами.
- Ровесник Лапіна Ярослав Харциз – дворазовий чемпіон України. Брав участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Однак вже в першому раунді поступився чемпіону світу 2013, представнику Азербайджану Джавіду Челебієву. У 2022 році взяв участь в андеркарді реваншу Усик – Джошуа. На рахунку Ярослава відтепер дві дострокові перемоги на профі-рингу. Боксер виступає у першій напівсередній ваговій категорії (до 63,5 кг).