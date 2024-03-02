Калініна здійснила фантастичний камбек і вийшла у півфінал турніру в Остіні: відеоогляд

В Остіні закінчилися матчі 1/4 фіналу турніру серії WTA 250. В одному з них Ангеліна Калініна зустрічалася з французькою тенісисткою Діан Паррі.

Ангеліна Калініна – Діан Паррі 2:1 (1:6, 6:4, 6:2)

Це була четверта очна зустріч між суперницями. Тепер особистий рахунок між тенісистками – 3:1 на користь українки, пише 24 Канал.

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Початок поєдинку був повністю за Діан Паррі, вона взяла 5 стартових геймів та виграла сет з розгромним рахунком 1:6.

У другій партії Ангеліна Калініна також наздоганяла постійно суперницю та мала майже критичні 2:4 у середині сету, але уродженка Нової Каховки змогла зібратися та залишила кінцівку за собою, взявши 4 гейми поспіль, у трьох з яких мала повну домінацію – 6:4.

Цей ривок став переломним у зустрічі й українка вже свого не відпустила. Вона зробила брейки в четвертому та восьмому геймах третього сету, при цьому на своїй подачі діяла дуже переконливо та не дозволила суперниці жодного разу дійти навіть до рахунку рівно – 6:2.

Протягом матчу Ангеліна Калініна зробила 3 ейси при 5 подвійних помилках, реалізувала 5 із 14 брейк-поінтів та виграла 8 із 10 геймів на своїй подачі.

Дивіться відеоогляд матчу Калініна – Паррі

Зазначимо, що у півфінальному матчі українка зіграє проти 64-ї ракетки світу китаянки Сію Ван. До цього майбутні суперниці зустрічалися між собою на корті один раз. Це сталося у 2020 році на турнірі в Мексиці. Тоді Ангеліна Калініна поступилася у двох сетах у фінальному поєдинку кваліфікації. Початок матчу заплановано на 2 березня о 22:00.

. Чинною чемпіонкою змагань в Остіні є Марта Костюк, тож є всі шанси, що трофей цього турніру вдруге поспіль опиниться в руках української представниці.