Ангелина Калинина – Диан Парри 2:1 (1:6, 6:4, 6:2)

Это была четвертая очная встреча между соперницами. Теперь личный счет между теннисистками – 3:1 в пользу украинки, пишет 24 Канал.

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Начало поединка было полностью за Диан Парри, она взяла 5 стартовых геймов и выиграла сет с разгромным счетом 1:6.

Во второй партии Ангелина Калинина также догоняла постоянно соперницу и имела почти критические 2:4 в середине сета, но уроженка Новой Каховки смогла собраться и оставила концовку за собой, взяв 4 гейма подряд, в трех из которых имела полную доминацию – 6:4.

Этот рывок стал переломным во встрече и украинка уже своего не отпустила. Она сделала брейки в четвертом и восьмом геймах третьего сета, при этом на своей подаче действовала очень убедительно и не позволила сопернице ни разу дойти даже до счета ровно – 6:2.

По ходу матча Ангелина Калинина сделала 3 эйса при 5 двойных ошибках, реализовала 5 из 14 брейк-поинтов и выиграла 8 из 10 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Калинина – Парри

Отметим, что в полуфинальном матче украинка сыграет против 64-й ракетки мира китаянки Сию Ван. До этого будущие соперницы встречались между собой на корте один раз. Это произошло в 2020 году на турнире в Мексике. Тогда Ангелина Калинина уступила в двух сетах в финальном поединке квалификации. Начало матча запланировано на 2 марта в 22:00.

Интересно. Действующей чемпионкой соревнований в Остине является Марта Костюк, поэтому есть все шансы, что трофей этого турнира второй раз подряд окажется в руках украинской представительницы.