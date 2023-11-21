Зокрема українські вболівальники нагадали про полонених захисників Маріуполя з "Азову" під час матчу. Фанати вивісили на трибуні великий банер "Free Azov", пише 24 Канал.
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Важливе нагадування під час матчу
Сектор українських вболівальників нагадав глядачам одного з найвідоміших футбольних турнірів планети про те, що вже рівно півтора року понад 700 мужніх азовців та сотні інших захисників Маріуполя та "Азовсталі" під тортурами, без їжі та медикаментів знаходяться у ворожому полоні.
Асоціація родин захисників "Азовсталі" відреагувала на вчинок вболівальників.
"Асоціація родин захисників "Азовсталі" дякує українським вболівальникам за вашу регулярну підтримку! Ви є надпотужною силою, чий голос здатен лунати на весь світ! Разом – сила!", – йдеться у повідомленні.
Вболівальники нагадали про захисників "Азову": фото та відео