На 17-й хвилині поєдинку півзахисник іспанського клубу Сан Хосе Богдан Мануйлов відзначився голом. Його удар зі штрафного після гострого кута допоміг "здолати" воротаря, який помилився на виході, пропустивши м'яч між руками, пише 24 Канал.

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Україна перемогла у кваліфікації Євро-2024

Голи: Мануйлов, 17, Пономаренко, 71, Тутєров, 87 – Барбара, 59

Ударом на 59-й хвилині відзначився 18-річний нападник Мальти Зак Барбара – 1:1. Та нічия тривала недовго. На 71-й хвилині гри нападник з київського Динамо Матвій Пономаренко забив гол, виконавши штрафний у ворота суперника.

Тимур Тутєров, нападник Сандерленда, закріпив перевагу України. Цей поєдинок став його дебютом у складі юнацької збірної.

Відео голів українців: дивитися

Зверніть увагу! Свій наступний матч Україна проведе проти збірної Косово. Гра запланована на 18 листопада.

Для виходу до еліт-раунду відбору Україні потрібно посісти у квартеті перше або друге місце. Також путівку туди отримає найкраща серед третіх команд.