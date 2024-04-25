Шалений камбек після "сухого" сету: Ястремська в Мадриді переграла другу ракетку Колумбії

У четвер, 25 квітня, відбулися перші матчі 1/32 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді. В одному з них Даяна Ястремська зустрічалася Емільяною Аранго.

Емільяна Аранго – Даяна Ястремська 1:2 (6:0, 5:7, 4:6)

Одеситка стала третьою серед українок, хто зіграв свій стартовий поєдинок на Мастерсі в Іспанії. На щастя, вона перервала невтішну тенденцію та, на відміну від Цуренко та Світоліної, здобула перемогу, пише 24 Канал.

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Це був третій очний матч між тенісистками. До цього між ними зберігався паритет.

Старт поєдинку видався провальним для Даяни. Вона лише у двох геймах першого сету змогла нав'язати боротьбу суперниці, проте й у них не змогла тріумфувати, в підсумку – 0:6 для Ястремської.

Друга партія видалася набагато конкурентнішою. Українка поступалася з рахунком 1:2 із брейком у пасиві, але змогла повернутися у гру та виграла 4 поспіль гейми. Після цього колумбійка знову зрівняла рахунок, але кінцівка була за нашою землячкою – 7:5.

Третій сет майже повністю повторив сценарій попереднього. З 1:2 рахунок також змінився на 5:2, колумбійка знову почала відіграватися, але цього разу вирішальним став десятий гейм, у якому українка зробила брейк "під нуль" та здобула надемоційну перемогу – 6:4.

Протягом матчу Даяна Ястремська зробила 2 ейси при 5 подвійних помилках, реалізувала 7 з 16 брейк-поінтів та виграла 6 із 14 геймів на своїй подачі. Поєдинок тривав рівно дві з половиною години.

. Мастерс у Мадриді триватиме до 5 травня. Свої стартові поєдинки на турнірі ще не провели Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Вони вийдуть на корт 26 квітня, де зіграють проти Керолайн Доулхайд і Маяр Шериф відповідно.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Даяна Ястремська зіграє проти переможниці пари Коко Гофф – Аранча Рус.