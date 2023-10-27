Клубний антирекорд і повна безнадія: Аякс поступився клубу екстренера Шахтаря в ЛЄ – відео
У четвер, 26 жовтня, відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги Європи. В одному з них Брайтон приймав на своєму полі амстердамський Аякс.
Брайтон – Аякс 2:0
Голи: Жуан Педро, 42, Фаті, 53
Команди до очного протистояння підходили без перемог у груповому етапі. Підопічні Роберто Де Дзербі в гольовій перестрілці поступилися АЕКу 2:3 та зіграли внічию з Марселем 2:2, натомість гості розписали дві мирові – з чинним чемпіоном Греції 1:1, а з провансальцями 3:3, пише 24 Канал.
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Аякс встановив антирекорд
Важливість даного матчу було складно переоцінити з урахуванням непереконливого старту команд в єврокубковій кампанії. До того ж вони мали тривалу серію без перемог в усіх турнірах – Брайтон 5 матчів не знав смаку перемоги, а нідерландці – 8. Через це Аякс змінив головного тренера й сподівався, що зможе на хвилі змін покращити свої виступи.
Проте перший матч під керівництвом Хедвігеса Мадуро не приніс очікуваного ефекту для амстердамців. Вони нічого не змогли створити в атаці, набравши лише 0.16 xG протягом матчу, та пропустили по одному голу наприкінці першого та початку другого тайму.
Після цього результату Аякс опустився на останнє місце у групі В Ліги Європи, наступний матч команди в єврокубку знову зіграють між собою. Він відбудеться 9 листопада о 19:45.
Таблиця групи В у Лізі Європи після 3 турів
- Марсель – 5 очок
- АЕК – 4
- Брайтон – 4
- Аякс – 2
Дивіться відеоогляд матчу Брайтон – Аякс