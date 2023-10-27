Брайтон – Аякс 2:0

Голы: Жуан Педро, 42, Фати, 53

Команды к очному противостоянию подходили без побед в групповом этапе. Подопечные Роберто Де Дзерби в голевой перестрелке уступили АЕКу 2:3 и сыграли вничью с Марселем 2:2, а гости расписали две мировые – с действующим чемпионом Греции 1:1, а с провансальцами 3:3, пишет 24 Канал.

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Аякс установил антирекорд

Важность этого матча было сложно переоценить с учетом неубедительного старта команд в еврокубковой кампании. К тому же у них была длительная серия без побед во всех турнирах – Брайтон 5 матчей не знал вкуса победы, а нидерландцы – 8. Поэтому Аякс сменил главного тренера и надеялся, что сможет на волне перемен улучшить свои выступления.

Однако первый матч под руководством Хедвигеса Мадуро не принес ожидаемого эффекта для амстердамцев. Они ничего не смогли создать в атаке, набрав всего 0.16 xG в течение матча, и пропустили по одному голу в конце первого и начале второго тайма.

После этого результата Аякс опустился на последнее место в группе В Лиги Европы, следующий матч команды в еврокубке снова сыграют между собой. Он состоится 9 ноября в 19.45.

Таблица группы В в Лиге Европы после 3 туров

Марсель – 5 очков АЕК – 4 Брайтон – 4 Аякс – 2

Справка. Таким образом, амстердамский Аякс установил клубный антирекорд – девять матчей подряд именитый нидерландский клуб не может победить (3 ничьи и 6 поражений), кроме проблем в Лиге Европы, сейчас он также находится в зоне вылета Эредивизии.

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