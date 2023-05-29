Змагаються за кубок збірної України: Узбекистан, Гамбія та ще 14 команд вийшли в 1/8 фіналу ЧС

В Аргентині проходить молодіжний чемпіонат світу. Командам уже вдалося подолати перший етап, в якому вони формували групи.

До 1/8 чемпіонату світу U-20 змогли пробитися 16 колективів, які виявилися найкращими у попередньому раунді. Як завжди, не обійшлося і без сенсаційних імен, пише 24 Канал.

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Перші кроки юних чемпіонів

Першочергово, команди, які пройшли свої місцеві кваліфікації на міжнародний турнір, були поділені на 6 груп по 4 команди. Таким чином на Мундіалі були залучені 24 команди. До наступного раунду пробивалися 2 колективи, посіли найвищі місця за підсумками групи, а також 4 найкращих команди з третього місця (система така, як на Євро). Варто відзначити, що Кубок світу перейде у нові руки, оскільки останній тріумфатор молодіжного чемпіонату світу збірна України на турнір кваліфікуватися не змогла, а тому титул втратить своє "синьо-жовте" забарвлення.

Неочікувані лиця

Отож, з групи А до 1/8 змогли пробитися господарка турніру Аргентина, Узбекистан та Нова Зеландія, яка увійшла до списку щасливчиків з третього місця, а от Гватемала, яка не забила жодного м'яча, відправилася додому. Схожа ситуація відбулася у квартеті В, де у наступний раунд вийшли США, Еквадор та Словаччина, а от Фіджі, які на турнірі також не відзначалася, натомість пропустила за три матчі 16 голів, сумно та гордо поїхала додому.

З групи С до 1/8 вийшли тільки дві команди, а саме Колумбія та Ізраїль. Японія не виборола щасливий квиток, а Сенегал не набрав достатньої кількості балів. Квартет D вийшов найбільш інтригуючим, оскільки три команди змогли набрати по 6 балів – Бразилія, Італія та Нігерія На такому турнірі справедливість умісна і ніхто за бортом не залишився, окрім, хіба що, Домініканської Республіки, яка конкуренцію не наважилась складати.

З групи Е до наступного раунду вибралися Англія, Уругвай та Туніс, який згодом стане частиною сенсації турніру. Ірак ж формально відіграв турнір. А от найцікавішою стала група F. З першого місця кваліфікуватися до 1/8 фіналу вдалося сенсаційній Гамбії. Країна, про яку мало хто чув, змогла гучно заявити про себе усьому світу. Другою стала фіналістка минулого розіграшу Південна Корея. Третє місце неочікувано посіла кузня молодих талантів Франція, яка програла боротьбу Тунісу за щасливий квиточок. Гондурас вирішив тихенько покинути турнір.

Пари 1/8 юнацького Мундіалю / інстаграм ЧС