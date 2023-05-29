В 1/8 чемпионата мира U-20 смогли пробиться 16 коллективов, которые оказались лучшими в предыдущем раунде. Как всегда, не обошлось и без сенсационных имен, пишет 24 Канал.

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Первоочередно команды, прошедшие свои местные квалификации на международный турнир, были поделены на 6 групп по 4 команды. Таким образом, на Мундиале были привлечены 24 команды. В следующий раунд пробивались 2 коллектива, заняли самые высокие места по итогам группы, а также 4 лучшие команды с третьего места (система такая, как на Евро). Стоит отметить, что Кубок мира перейдет в новые руки, поскольку последний триумфатор молодежного чемпионата мира сборная Украины на турнир квалифицироваться не смогла, а потому титул потеряет свою "сине-желтую" окраску.

Неожиданные лица

Итак, из группы А в 1/8 смогли пробиться хозяйка турнира Аргентина, Узбекистан и Новая Зеландия, вошедшая в список счастливчиков с третьего места, а вот Гватемала, не забившая ни одного мяча, отправилась домой. Похожая ситуация произошла в квартете В, где в следующий раунд вышли США, Эквадор и Словакия, а вот Фиджи, которые на турнире также не отмечались, пропустила за три матча 16 голов, грустно и гордо поехала домой.

Из группы С в 1/8 вышли только две команды, а именно Колумбия и Израиль. Япония не добыла в борьбе счастливый билет, а Сенегал не набрал достаточного количества баллов. Квартет D получился наиболее интригующим, поскольку три команды смогли набрать по 6 баллов – Бразилия, Италия и Нигерия. На таком турнире справедливость уместна и никто за бортом не остался, кроме разве что Доминиканской Республики, которая конкуренцию не решилась составлять.

Из группы Е в следующий раунд выбрались Англия, Уругвай и Тунис, который впоследствии станет частью сенсации турнира. Ирак же формально отыграл турнир. А вот самой интересной стала группа F. С первого места квалифицироваться в 1/8 финала удалось сенсационной Гамбии. Страна, о которой немногие слышали, смогла громко заявить о себе всему миру. Второй стала финалистка прошедшего розыгрыша Южная Корея. Третье место неожиданно заняла кузница молодых талантов Франция, проигравшая борьбу Туниса за счастливый билет. Гондурас решил тихонько покинуть турнир.

Пары 1/8 юношеского Мундиаля / инстаграмм ЧМ