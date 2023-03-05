Ефектна перемога Ферстаппена та сюрприз від Алонсо: результат першого Гран-прі сезону Ф-1

У Бахрейні стартував новий сезон Формули-1. Перемогу на першому етапі святкував чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з команди Ред Булл.

За підсумками кваліфікації з поулу розпочинав гонку пілот Ред Булла Макс Ферстаппен та його партнер по команді Серхіо Перес. З другого ряду стартували пілоти Феррарі – Шарль Леклер та Карлос Сайнс.

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Чемпіон підтвердив клас

Чинний чемпіон світу упродовж більшої частини гонки домінував на трасі. Лише під час пітстопу нідерландець поступився своєму напарнику. У підсумку Ферстаппен впевнено здобув першу перемогу в сезоні.

Другим фінішував Серхіо Перес, що дозволило Ред Буллу оформити дубль. За третє місце на подіумі розгорнулася боротьба між Сайнсом (Феррарі) та Алонсо (Астон Мартін). На 46-му колі Алонсо обійшов свого співвітчизника та посів сенсаційне третє місце у своєму першому старті за нову команду.

Невдало склалася гонка для другого пілота Феррарі Шарля Леклера. Монегаск достроково зійшов з траси через технічні проблеми з двигуном. Льюїс Гемілтон завершив етап на п'ятому місці.

Гран-прі Бахрейну

Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1:33:56.736 години Серхіо Перес (Ред Булл) +11.987 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +38.637 Карлос Сайнс (Феррарі) +48.052 Льюїс Гемілтон (Мерседес) +50.977 Ленс Стролл (Астон Мартін) +54.502 Джордж Расселл (Мерседес) +55.873 Валттері Боттас (Альфа Ромео) +72.647 П'єр Гаслі (Альпін) +73.753 Алекс Албон (Вільямс) +89.774

Наступний етап Формули-1 Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться 19 березня.