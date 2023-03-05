По итогам квалификации с поула начинал гонку пилот Ред Булл Макс Ферстаппен и его партнер по команде Серхио Перес. Со второго ряда стартовали пилоты Феррари – Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
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Чемпион подтвердил класс
Действующий чемпион мира большую часть гонки доминировал на трассе. Только во время питстопа нидерландец уступил своему напарнику. В итоге Ферстаппен уверенно одержал первую победу в сезоне.
Вторым финишировал Серхио Перес, что позволило Ред Буллу оформить дубль. За третье место на подиуме развернулась борьба между Сайнсом (Феррари) и Алонсо (Астон Мартин). На 46-м круге Алонсо обошел своего соотечественника и занял сенсационное третье место в своем первом старте за новую команду.
Неудачно сложилась гонка для второго пилота Феррари Шарля Леклера. Монегаск досрочно сошел с трассы из-за технических проблем с двигателем. Льюис Хэмилтон завершил этап на пятом месте.
Гран-при Бахрейна
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1:33:56.736 часа
- Серхио Перес (Ред Булл) +11.987
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +38.637
- Карлос Сайнс (Феррари) +48.052
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +50.977
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +54.502
- Джордж Расселл (Мерседес) +55.873
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) +72.647
- Пьер Гасли (Альпин) +73.753
- Алекс Албон (Уильямс) +89.774