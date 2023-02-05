Ястремська (Україна) – Зігемунд (Німеччина) 2:0 (6:3, 6:1)

В Абі-Дабі (ОАЕ) стартував кваліфікаційний відбір до турніру WTA 500. У півфінальному поєдинку нашій Даяні Ястремській протистояла німкеня Лаура Зігемунд, пише 24 канал.

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У стартовому сеті українка перемогла з рахунком 6:3, хоча програла гейм на своїй подача. Перевага Даяни була ще відчутнішою у другому сеті, який одеситка виграла 6:1.

Загалом матч тривав 1 годину та 12 хвилин. За весь поєдинок Ястремська віддала суперниці лише чотири гейми та зробила п’ять з шести брейк-пойнтів.

Абу-Дабі WTA 500. Перше коло кваліфікації

Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) – 6:3, 6:1

У січні 2019 року суперниці вже зустрічалися між собою у першому колі турніру WTA 250 у Хобарті. Тоді також сильнішою була українка.

У фіналі кваліфікації турніру WTA 500 в Абу-Дабі Ястремська зустрінеться з переможницею поєдинку Клер Лю (США) – Стефанія Божика (Румунія).

Варте уваги! У півфіналі турніру в Абу-Дабі також зіграє українка Катаріна Завацька, якій протистоятиме Моюка Учідзіма. Матч відбудеться 5 лютого о 12:45 за київським часом.