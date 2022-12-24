Режим Лукашенка наклав санкції на півсотні білорусів за підтримку протестів у 2020 році

Міністерство спорту РБ вирішило звести рахунки з футболістами за їх протести дворічної давнини. Гравцям заборонили виступати на території країни.

Світова спортивна спільнота об'єдналась проти спортсменів з Росії та Білорусі. З початку повномасштабної війни проти України представників країн-терористок відсторонюють від різних змагань.

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При цьому у самих РФ та РБ чиниться тиск на представників спорту попри всі заяви про "спорт внє палітікі". Будь-яка заява проти влади країни може призвести до поганих наслідків.

Білоруські ЗМІ повідомили, що місцеве міністерство спорту видало наказ про заборону виступів 50 футболістів. Цим спортсменам не дозволяється брати участь у змаганнях на території РБ.

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Більшість гравців потрапили до санкційного списку через участь у відео проти насилля у 2020 році, коли білоруси намагались створити революцію проти Лукашенка. Найгучнішими прізвищами зі списка є ексгравці місцевої збірної Станіслав Драгун та Ігор Стасевич.

Знайшлось місце і для воротаря Олександра Гутора, який у 2017 році грав в одеському Чорноморці. Також міністерство наклало санкції навіть на Олександра Сачівка, який на початку 2022 року підтримав режим Лукашенка.

. Масові протести у Білорусі почались у серпні 2020 року після того, як Алєксандр Лукашенко сам проголосив себе президентом РБ після зфальсифікованих виборів. Мітинги тривали більш ніж півроку, поки режим не заарештував активістів. Лідерка опозиції Світлана Тихановська залишила країну ще на початку протестів.