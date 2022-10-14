Російських спортсменів та збірні відсторонюють від змагань через розв'язання їхньою країною війни в Україні. Також санкції у спорті стосуються і Білорусі.

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Ця країна з її самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком допомагає росіянам чинити геноцид проти українського народу. Через це і білорусів не допускають до змагань.

Правда, далеко не всіх видів спорту це стосується. Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська закликала спортивні федерації не допускати команди та гравців до турнірів.

Я за виключення прорежимних команд. Коли ти відвідуєш інші країни та граєш за терористичну команду, це жахливо. Я розумію, що спорт має бути поза політикою. Але це все політика, коли членів вашої команди арештовують чи вбивають,

– заявила політикиня.

Нагадаємо, що нещодавно Білорусь допустили до відбору на чемпіонат Європи з футбол 2024 року. При цьому УЄФА заборонив місцевим збірним та клубам приймати суперників на території своєї країни.

Відзначимо, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко ввів у країні режим підвищеної небезпеки. Диктатор вигадав, що Україна нібито готує напад на білорусів.