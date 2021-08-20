Рейтинг WTA: Костюк б'є рекорди, Світоліна вилетіла із топ-5

В оновленому рейтингу WTA українські тенісистки змінили свої позиції. Перша ракетка України Еліна Світоліна знов втратила місце у п'ятірці найкращих.

Падіння Світоліної

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг тенісисток. У першій трійці без змін. Лідеркою залишається австралійка Ешлі Барті, відразу за її спиною розташовуються японка Наомі Осака та представниця Білорусі Аріна Соболенко.

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На 4-те місце після фіналу у Монреалі вистрибнула чешка Кароліна Плішкова, підійнявшись на дві позиції. Через неї з топ-5 вилетіла українка Еліна Світоліна. 26-річна одеситка все ніяк не може знайти свою гру після "бронзи" Олімпіади-2020.

Відзначимо, що Світоліна два рази поспіль вилітає з турніру після першого ж кола. У Монреалі вона програла у трьох сетах Джоанні Конті. А вже у першій грі у Цинциннаті поступилась німкені Анджелік Кербер.

Успіхи інших українських тенісисток

Світоліна та Софія Кенін із США мають однакову кількість очок – по 5030. На 215 балів більше у Плішкової.

Що до інших українок, то потішила уболівальників 19-річна Марта Костюк. Після Вімблдону тенісистка не брала участь у змаганнях через травму. Але навіть у такий спосіб змогла покращити свою позицію. Вона знову оновила рекорд та посідає тепер 56 місце, хоча була 58-ю.

Даяна Ястремська, яка теж не феєрить після допінг-скандалу, підійнялась на одну позицію – 48 місце. Покращили свої позиції Катерина Козлова та Катаріна Завацька – 128 та 144 місця відповідно.

Ангеліна Калініна та Леся Цуренко залишились 78-ю та 179-ю.



Українки в оновленому рейтингу / Скриншот із wtatennis.com